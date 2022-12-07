أبو بكر شوقي يقدم ثاني أفلامه بالسينما السعودية.. «حاجان» جاهز للعرض في 2023

يستعد المخرج المصري أبو بكر شوقي لتقديم ثاني تجاربه الروائية الطويلة في السينما السعودية، بعد فيلمه الأول «يوم الدين»، وتمّ تغير اسم الفيلم لـ«حاجان» والذي كان يحمل سابقًا اسم «بحر الرمال»، وتدور أحداثه حول صبي وجمل يقطعان رحلة عبر الصحراء، ومن المقرر أن يكون جاهز للعرض خلال عام 2023.

وقال منتج الفيلم محمد حفظي، إنَّ الإبل جزء كبير من تراث الثقافي في السعودية، حيث أحداث الفيلم تدور حول صبي يجد نفسه داخل عالم سباقات الهجن دون قصد، موضحًا: «الصبي لم يكن في نيته أن يصبح فارسًا في البطولة، لكن بطريقة ما عليه أن يفعل ذلك من أجل البقاء، وبالتالي يخوض رحلة في الصحراء برفقة جمله، أعتقد أنها قصة مؤثرة للغاية»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

محمد حفظي: «حاجان» أكبر مشروع سينمائي عملت عليه

وعن تكرار التعاون مع المخرج أبوبكر شوقي بعد فيلم «يوم الدين»، علق: «شوقي كان مناسب تمامًا لهذا المشروع، حيث عمل في (يوم الدين)، الذي يحتوي على عناصر مماثلة ، لكنه أيضًا يحب هذا العالم حقًا ويريد استكشافه»، متابعا: «ربما يكون الفيلم أكبر مشروع كان عليّ التعامل معه من حيث ميزانية الإنتاج والنطاق، ونخطط لإكمال الفيلم بحلول صيف 2023 وربما إطلاقه من مهرجان في الخريف أو ربما قبل ذلك».

محمد حفظي: تصوير فيلم «الحاجان» ما بين السعودية والأردن

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين السعوديين المعروفين من بينهم: عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، شيماء الطيب، بحانب عدد من الممثلين الجدد: عمر العطاوي وتولين بربود، وعلق «حفظي»: «هذا النوع من المزيج بين الممثلين المعروفين والجدد شيء أتخيل أننا سنشاهده كثيرًا في السينما السعودية، بالنظر إلى أنها لا تزال بطريقة ما في مهدها، على الرغم من وجود الكثير من الممثلين بالفعل».

وعن أماكن تصوير الفيلم، قال المنتج: «يتم تصوير الفيلم في الغالب في منطقة مترامية الأطراف تقع على طول ساحل البحر الأحمر السعودي في تبوك ، في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي منطقة غنية بشكل هائل بالمناظر الطبيعية والتراث، وهناك جزء صغير من المشاهد تم تصويرها في الأردن».