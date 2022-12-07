ضبط متهم بالاعتداء على طليقته وزوجها في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً استغاثة إحدى السيدات لقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على ابنتها وزوجها بالسب والضرب وإحداث إصابتهما.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، كشف الفحص صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، بالتعدي على ابنة السيدة التي ظهرت بالفيديو وزوجها يقيمون بذات الناحية، وإحداث إصابة الزوج بكدمات متفرقة، لوجود خلافات سابقة بين المشكو في حقه وطليقته، ابنة الشاكية، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق.