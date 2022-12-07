 ضبط 191 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 191 قطعة سلاح نارى بحوزة 173 متهم وذلك على النحو التالى 18 بندقية آلية  (24 بندقية خرطوش. (9) طبنجات. (140) فرد محلى. (389) طلقة مختلفة الأعيرة. (20) خزينة متنوعة. (240) قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 86764 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:  (350) حكم جناية. (26205) حكم حبس جزئى. (4614) حكم حبس مستأنف. (43334) حكم غرامة. (12261) مخالفة، و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط 3 تشكيلات عصابية ، ضمت 10 متهمين ، إرتكبوا 14حادث متنوع.

أما فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (303) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (344) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (37,558 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (60,170 كيلو جرام، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,380 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,040 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدر الشابو وزنت (2,840 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,195 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (1,161 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيدرو وزنت (كيلو جرام). عدد (3065) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (236) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22016) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.