ضبط 1952 قضية تموينية خلال 24 ساعة في حملات موسعة على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط 1952 قضية تموينية

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الحملات عن ضبط 1952 قضية تموينية متنوعة و593 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، إلى جانب ضبط مالك مخزن تابع لمصنع لتعبئة السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة لحيازته 13,028 طن سكر حر وزيت طعام، و8 أطنان أرز أبيض، لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، لحيازته 3,44 طن أسماك مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 44 قضية بإجمالي مضبوطات 20559 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

تحرير 436 مخالفة للمحال التجارية

وفي سياق آخر، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 436 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.