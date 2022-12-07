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ضبط شخص استولى على أموال 6 مواطنين في القاهرة

كتب:

 محمد بركات 
12:30 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم.

عروض لتأجير فيلات وشاليهات

وتبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتعرضهم لجرائم النصب والاحتيال من خلال قيام مجهول بتدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت تتضمن عروضا لتأجير فيلات وشاليهات ببعض المناطق الساحلية بأسعار مخفضة، ما مكنه من استدراج العديد من ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وبلغت تلك الوقائع 6 جرائم.

استهداف المتهم وضبطه

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمُحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على هواتف محمولة، بفحصهم فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المُشار إليها ووجود محفظة إلكترونية بها إثار لمعاملات مالية.

بمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم  محمد بركات 