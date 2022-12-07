طبيبة: الحملة القومية للكشف عن الأورام زادت الوعي الصحي للمواطنين

قالت الدكتورة شيماء الخولي، طبيبة مصرية، إن الأورام التي تحتاج إلى علاج كيماوي أو إشعاعي، هي أورام متقدمة، إذ لا يمكن اعتبار العلاج بالليزر والمناظير بديلًا للكيماوي في هذه الحالات المتقدمة، وفرّقت بين مناظير الجهاز الهضمي الباطنية ومناظير الجهاز الهضمي الجراحية، فالمنظار الباطني هو الذي يدخل من الفتحة الطبيعة إما الفم أو الشرج، مشيرة إلى أن الكشف المبكر عن الأورام يقلل العبء المادي على الدول، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول التي تحرص على الكشف المبكر على أورام القولون من خلال الكشف الإجباري على الشباب بمجرد وصولهم لسن معين.

الدكتورة شيماء الخولي: عملنا على علاج حالات كثيرة خارج وداخل مصر

وأضافت «الخولي» خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أن الدكتور مازن نجا، له دور كبير في استقدام الأطباء الأجانب للقيام بعمليات إزالة الأورام بالليزر، كما أنه صاحب الفضل في إرسال بعثة الأطباء المصريين لتعلم هذه التقنية في الصين، وتابعت: «عملنا على علاج حالات كثيرة خارج وداخل مصر، إلى جانب الأبحاث» مشيرة إلى وجود 6 متدربين معها، أحدهم من فرنسا وآخر من اليابان والباقي من أمريكا.

العلاج بالليزر يستهدف الدرجات الأولى والمتوسطة

وأوضحت الطبيبة المصرية أن العلاج بالليزر يستهدف الدرجات الأولى والمتوسطة من الأورام، أما الدرجات العميقة فتستلزم التدخل الجراحي الذي قد يضطر خلالها الطبيب لإزالة العضو بأكمله بالغدد الليمفاوية المحيطة به، مشيدة بالحملة القومية التي تم إطلاقها في مصر أبريل الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الوعي بين المواطنين، منوهة إلى مشاركة فريقها الطبي في الحملة.