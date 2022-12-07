غلق مركز علاج طبيعي مخالف في الفيوم.. يديره شخص انتحل صفة طبيب

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، غلق مركز علاج طبيعي يدار بالمخالفة من قبل شخص انتحل صفة طبيب، في إحدى قرى مركز إطسا، وذلك خلال حملة مكبرة، برئاسة الدكتور رامي منير مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور وائل جلال المدير الإقليمى لجهاز حماية المستهلك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

العثور على نفايات طبية خطرة

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ الحملة المشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، قد تمكنت من رصد مركز علاج طبيعي مخالف يديره منتحل صفة طبيب في قرية منية الحيط بمركز إطسا.

وأسفرت المداهمة عن ضبط أجهزة تنبيه كهربائي، وجهاز شفط كهربائي، وجهاز أشعة تحت حمراء، وجهاز استنشاق هوائي، كما رصد التخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة، فضلًا عن وجود إعلانات وهمية ومضللة للجمهور.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه بالعرض على محافظ الفيوم وجه بغلق المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أنّه تم بالفعل تنفيذ قرار غلق إداري للمركز، وتحرير محضر نيابة عامة، مشددًا على توجيهات المحافظ باستمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.