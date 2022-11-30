غلق مركز علاج طبيعي بدون ترخيص بمركز طامية في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، غلق مركز علاج طبيعي يدار بدون ترخيص في قرية سرسنا التابعة لمركز طامية، وذلك خلال حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أدوية مجهولة

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان صحفي، أنّ الحملة المشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، قد تمكنت بعد مداهمة المركز أعلاه، من ضبط أدوية بشرية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد، وبعضها منتهي الصلاحية.

غلق المركز وتحرير محضر

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه بالعرض على المحافظ، وجه بغلق مركز العلاج الطبيعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم بالفعل تنفيذ قرار غلق إداري للمركز.

تحرير محضر بالواقعة

في سياق متصل، تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً بالواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم في مركز شرطة طامية، وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إتخاذ الإجراءات القانونية

ولفت معاون محافظ الفيوم، إلى توجيهات المحافظ باستمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية في مختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.