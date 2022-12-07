البابا تواضروس يكلف الأنبا صليب برئاسة إيبارشية المنصورة مؤقتا

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، تكليف الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية وتوابعها بمحافظة الدقهلية بترأس ايبارشية المنصورة لحين تعيين أسقف جديد خلفا للأنبا داود والذي وافته المنية عقب صراع طويل مع مرض السرطان.

جاء ذلك فى ختام كلمة البابا تواضروس أثناء أداء صلوات تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها والذي أقيمت بمقر كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بمنطقة السكة الجديدة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

حضور مكثف في الجنازة

حضر أداء صلاة الجنازة الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية الأسبق، اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، واللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، ورئيس قطاع الأمن الوطني بمحافظة الدقهلية، ووفد ممثلا عن مديرية أوقاف الدقهلية والأزهر الشريف والأحزاب السياسية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

البابا تواضروس الثاني يترأس الجنازة

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم صلوات الجنازة على الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها والذي وافته المنية أمس عقب صراع طويل مع مرض السرطان.

وبدأت صلاة الجنازة بوضع جثمان الأنبا داود لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل محبيه وأبناء شعب الكنيسة وسط حضور كبير من الأقباط والمسلمين وعدد من التنفيذيين والشعبيين.

كانت ايبارشية المنصورة، قد أعلنت أمس، وفاة نيافة الحبر الجليل الأنبا داوود، أسقف المنصورة وتوابعها، وتنظيم قداس إلهي لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وصلاح الجنازة.

يذكر أن الراحل من مواليد شبرا مصر، في 25 يناير عام 1957 باسم إيهاب نظير خليل وهبه، والتحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة عام 1978، وترهب في 3 يوليو عام 1989 بدير السيدة العذراء مريم الشهير بـ البراموس باسم الراهب القمص موسى البرموسي، وكان وكيلا للدير ثم رشح للأسقفية، وجلس على كرسي الأسقفية بالمنصورة يوم السبت 21 ديسمبر 2002، واستمر لمدة 20 عام حتى الوفاة.