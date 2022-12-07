بث مباشر.. بدء صلاة تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة

بدأ قداس تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها المتنيح، منذ قليل، والتي يرأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمقامة في كاتدرائية القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل.

استعدت كاتدرائية القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل لإقامة صلوات التجنيز للأنبا داود، مع حضور جثمانه حتى يتمكّن شعبه من إلقاء نظرة الوداع، وفق ما نقله المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وبدأت الوفود والشخصيات العامة والكنسيه في الحضور للكاتدرائية، ومنهم الأب دانيال لطفي مطران الاسماعلية للأقباط الكاثوليك، الأنبا صليب أسقف ميت غمر، القمص ساويرس سليمان، وممثل عن جامعة المنصورة، لحصور صلاة جنازة الأنبا داود.

كما شارك في صلاة التجنيز الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة.

وكان الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها قد رحل عن عالمنا صباح أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر قارب 66 عامًا، وخدمة ايبارشية زادت على 20 عامًا.