انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. وعيار 24 بـ1943 جنيها

ما زالت أسعار الذهب تشهد تذبذبا ملحوظا في السوق المصري يوميا بين ارتفاع وانخفاض، وفقا للبيانات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، التي أكدت وجود فرق بين سعر جرام الذهب مع بداية التعاملات الصباحية، وسعر جرام الذهب في منتصف التعاملات.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» آخر ما استقرت عليه أسعار الذهب اليوم من جميع الأعيرة، وفقا لبيان شعبة الذهب والمجوهرات.

اسعار الذهب الأن

بلغ سعر الاوقية الآن 1772 دولار، مقابل 1775 دولار صباحا.

بلغ سعر الذهب عيار21 قيمة 1700 جنيه، مقابل 1770 جنيها صباحا.

بلغ سعر الذهب عيار 24 قيمة 1943 جنيها، مقابل 2023 جنيها صباحا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 1457 جنيها، مقابل 1517 جنيها صباحا.

بلغ سعر الذهب من عيار 14 قيمة 1136.5 جنيه، مقابل 1183 جنيها صباحا.

تحذير شعبة الذهب

وكان لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، حذّر من شراء الذهب في الوقت الحالي، حيث يشهد السوق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.