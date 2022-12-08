القصة الكاملة لمقتل شاب بالبحيرة.. دماء على «تروسيكل الأرزقي»

على دراجته النارية «تروسيكل» يخرج في صباح كل يوم قاصدًا رزقه، وبعد يوم شاق يعود لأسرته سعيدًا بما جناه من مال، يتناول وجبة العشاء مع أسرته وينام ليستيقظ مبكرًا، كان ذلك برنامج يومه من سنوات ماضية، حياة مليئة بالكفاح، لا تعرف سوى الكفاح وتوفير متطلبات الأسرة.

في صباح ذلك اليوم الحزين، ودع الشاب أحمد محمد إسماعيل أبو الفتوح صاحب الـ16 عامًا، أسرته وخرج إلى عمله، ولكن لم يكن يعلم أنه المشوار الأخير، وبينما هو مار بدراجته النارية في أحد شوارع الإسكندرية لاحظ شخصين يناديان عليه من بعيد، توجه إليهما سريعًا، طلبا منه أن يقوم بتوصيلهما من الإسكندرية إلى محافظة البحيرة، اتفق معهما على الأجرة، واستقلا معه التروسيكل.

طعنات غادرة

في منتصف الطريق عند قطعة أرض زراعية في منطقة خالية من المارة بكفر الدوار وأثناء قيادة الشاب لدراجته فوجئ بأحدهما يسدد له طعنات غادرة من سلاح أبيض سكين ليسقط الضحية أرضًا غارقًا في دمائه، لا يتحرك، لا يتحدث، فارق الحياة، سحبا جثته إلى مجرى مائي وألقوه بداخله، ظنًا منهما أنهما بذلك سيخفيان معالم جريمتهما.

أما عن أسرته، مرت ساعات تليها ساعات، ساعات تمر وقلق ممزوج بالشك يتسلل إلى قلوبهم بعدما لاحظوا عدم رجوعه الي المنزل، فلم يسبق أن تأخر في العودة كل ذلك الوقت، ومما زاد الشك لديهم إغلاق هاتفه المحمول، خرج الجميع بعد تغيبه لمدة 6 أيام للبحث عنه في كل الشوارع والأماكن ولكن دون جدوى ، توجهوا سريعًا إلى قسم الشرطة ليحرروا محضرًا بالواقعة.

الشرطة تستخدم التقنيات الحديثة وتكشف لغز الجريمة

رجال الشرطة استخدموا التقنيات الحديثة، فرغوا الكاميرات الموجودة في محيط أماكن عمله، كثفوا تحرياتهم في المنطقة والمناطق المجاورة، وبعد ساعات من البلاغ، كشفوا لغز تغيب الشاب، عثروا على جثة الشاب ملقى داخل المجرى المائي، وبعدها ضبطوا المتهمين.

وراح المتهمان يعترفان بتفاصيل جريمتهما، منذ أن اتفقا على استدراج الضحية من الشارع، وحتى قيامهما بقتله وإلقاء جثته وسرقة التروسيكل وهاتفه المحمول ومبلغ مالي منه.

النيابة تناظر جثمان الضحية

جهات التحقيق انتقلت إلى مكان العثور على جثة وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بإرسال جثة المجني علىه الي المشرحة وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

قانوني يوضح عقوبة القتل العمد

أما عن عقوبة القتل العمد طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».