محافظ الشرقية يفتتح موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات البط

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات البط لعام 2022/2023 م بالتعاون مع نادى الصيد المصري، وذلك ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية المُقامة على مساحة 1741 فدانا تقريباً، وتضم 32 لبدة تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هرباً من الصقيع، التي تبدأ في الفترة من أواخر نوفمبر 2022، حتى منتصف مارس 2023.

هجرة الطيور في الشتاء

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظ لديها كذلك بركتى عنان وإكياد بمركزى الحسينية وفاقوس، تلجأ إليها الطيور المهاجرة كمأوى وملاذ آمن من صقيع دول أوروبا لذلك يستلزم تعظيم الاستفادة من تلك الميزة السياحية الهامة.

دراسة عاجلة للاستفادة من استثمار برك الصيد

أشار محافظ الشرقية إلى أنه جرى الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري على إعداد دراسة عاجلة للاستفادة من استثمار برك الصيد على أرض المحافظة التي تمثل مقاصد سياحية للمصريين والأجانب وإضافة أنشطة رياضية جديدة مثل إنشاء مدارس للتدريب على ركوب الخيل والتعريف بأنواع الطيور ومواسمها، والتعاون في المجالات البيئة لتحقيق الاستفادة للجميع.

بدأت مراسم افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض فقرات فنية للسمسمية وفلكلور شعبي ثم فقرة استعراضية في حب مصر نالت جميعها استحسان الحضور.

وكرم محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد، الفائزين بالمراكز الأولى لموسم الصيد 2021 /2022، بمنحهم كؤوس وشهادات تقدير لأدائهم المتميز خلال الموسم الماضي متمنياً للمشاركين في الموسم الحالي موسماً ناجحاً وموفقاً على أرض الشرقية.