معرض «فوود أفريكا» يختتم فعالياته بجلسة نقاشية بعنوان «الاتجاه نحو الأخضر»

انطلقت فعاليات اليوم الختامي لمعرض فوود أفريكا في دورته السابعة بعقد جلسة نقاشية تحت عنوان «الاتجاه نحو الأخضر من خلال الممارسات والمبادرات وتأثيره على قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية».

أدارت الجلسة ريم محمود، استشاري أول الخدمات الصناعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة سالي منصور، استشاري تشبيك الأعمال، والمستشار تجاري الدكتورة نهى شتية، نائب مدير وحدة الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الدولي، بجهاز التمثيل التجاري إلى جانب حضور لفيف من الخبراء والمختصين.

الحد من استخدام البلاستيك

وأشارت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف أن التوجهات العالمية الحالية نحو الحد من استخدام البلاستيك وتقليل البصمة الكربونية، لافتةً إلى أهمية الالتزام بالمعايير التي تطبقها هيئة سلامة الغذاء وتضع معايير خاصة للتعبئة والتغليف في صناعة البلاستيك والكرتون، مشيرة إلى أن الأخير أفضل من البلاستيك من الناحية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ولفتت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أهمية الممارسات الخضراء في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وسلاسل القيمة المضافة من خلال إعادة التدوير وإعادة استخدام المنتجات في القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت أن التعبئة والتغليف لها دور هام في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير للمخلفات الصناعية بالإضافة إلى التأثير على الصناعات الزراعية والحاصلات الزراعية من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري في الجودة والسعر والتصميمات المتميزة، مشيرةً إلى أن صادرات القطاع الصناعي 30% منها منتجات من أصل زراعي والمنتجات الزراعية 95% منها من مكونات محلية، داعيةً الشركات إلى الحرص على جودة المنتج وتصميم المنتجات بشكل متميز لزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

نقل التكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات

ونوهت سالي منصور، استشاري تشبيك الأعمال بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى الدعم الفني الذي يقدم للشركات ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات ومراكز التكنولوجيا والابتكار.

وأضافت أن هناك برامج تدريبية لخلق فرص للعمل في عدة محاور أهمها تقليل الانبعاثات في سلاسل الإمداد للشركات والسلع عن طريق الدعم الذي يقدم في هذا المجال وكذلك خلق حلول مبتكرة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك برامج استشارية من المقرر أن يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة مع الشركات الصغيرة في المجال الزراعي وكذلك التمويل الأخضر في مصر.

وأكدت الدكتورة نهى شتية نائب مدير وحدة الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الدولي، بجهاز التمثيل التجاري أن الممارسات الخضراء في المجال الزراعي والصناعي كان لها دور هام ومحور رئيسي في مؤتمر المناخ cop27 من خلال مبادرات عديدة مثل مبادرة الابتكار الزراعي ومبادرة السلامة المناخية والتحول الزراعي ومبادرة العمل المناخي من خلال تطوير قدرات الابتكار.

التوسع في برامج التحول الرقمي والاستدامة والاقتصاد الأخضر

وتحدثت ليزا كاليشيان، نائب رئيس قطاع التكتلات الصناعية، بمركز تحديث الصناعة إلى أهمية التوسع في برامج التحول الرقمي والاستدامة والاقتصاد الأخضر من خلال الاستخدام الأمثل للبيئة والطاقة والمسئولية الاجتماعية ومساعدة المصانع للوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة والحد من الكربون.