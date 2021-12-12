انطلاق «فوود أفريكا» بمشاركة 250 شركة مصرية و350 مستوردا أجنبيا اليوم

تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمعرض «فوود أفريكا»، اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، الذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

مذكرات تعاون بين التجارة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية

وسيشهد المعرض توقيع مذكرات تعاون بين وزارة التجارة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، كما سيتمّ عقد عدد من الفعاليات المصاحبة للمعرض تشمل ندوات وورش عمل متخصصة بمشاركة رؤساء عدد من الجهات التابعة للوزارة و القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الغذائية.

وقالت داليا قابيل نائـب المدير العـام لشركة «كونسـبت» المنظمة للمعـرض الغذائي إنَّ هنـاك نحو 250 شركة محلية ستشـارك هذا العام ممثلـة لكل القطاعـات مـن «حلويات وعصائر وجبـن وأسـماك ومخبـوزات والتمور والخضراوات المجمدة»، ونحو 350 مشتريًا دوليًا متوقـع زيارتهم للمعرض، معربة عن تفاؤلها بحجـم المشـاركة المحلية والدولية، التي تضم أكثر من 12 جناحًا وطنيًا.

غرفة الصناعات الغذائية

تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالدورة السادسة من معرض فوود أفريكا وباك بروسيس 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي غدا الأحد وأيام الاثنين والثلاثاء 12 و13 و14 ديسمبر 2021.

كما يشهد المعرض الدولي مشاركة كل من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بجانب عدد من الخبراء وأصحاب الشركات بالقطاع الغذائي والحاصلات الزراعية وقطاع التعبئة والتغليف في جلسة خاصة يديرها محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بعنوان «سلامة الغذاء في مصر.. الطريق نحو المستقبل».

مشـاركة دوليـة

وقال تامر صفوت المدير العـام لشـركة «كونسـبت» المنظمـة للمعـرض، إن المعـرض سيشهد مشـاركة دوليـة كبـري، حيث سيكون هناك أجنحـة لنحـو 28 دولـة أجنبيـة مشاركة، أهمهـا روسيا والهند والمملكـة العربيـة السـعودية، والكويـت، والأردن ولبنـان وبولنـدا وباكسـتان وبيلاروسـيا، وأوضح أن روسـيا تمثـل ضيـف شـرف المعـرض هـذا العـام، حيث ستشارك بجنـاح ضخـم لأول مـرة يضـم 30 شركة روسية تعمل في مجـال الصناعـات الغذائيـة والحاصلات الزراعيـة خاصـة البقوليـات واللحـوم.