تخفيضات على أسعار الأسماك في الشرقية.. «البلطي» بـ 30 جنيها

تطرح الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، السلع الاستراتيجية بمعرض السلع الغذائية، الذي افتتحته منذ شهر نوفمبر الماضي، تحت رعاية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ويتواجد بالمعرض الكائن تواجده بمنطقة محطة القطار في مدينة الزقازيق.

وقال هاني السيد رئيس حسابات بالغرفة التجارية ومسؤول عن رقابة الأسعار ومتابعتها بمعرض السلع الغذائية التابع للغرفة، في حديث لـ«الوطن»، أن الغرفة تطرح أيضًا الأسماك بأسعار مخفضة مقارنة بالمنافذ التجارية خارجه، مشيرًا إلى أن الغرفة تداوم على طرح السلع الغذائية الاستراتيجية باستمرار طوال أيام إقامة المعرض.

وأشار «السيد»، إلى أصناف الأسماك المتاحة والأسعار المعلنة في المعرض حسب النوع وعدد القطع في كيلو كيلو، لافتا إلى تواجد صنفي البلطي والبوري، بدءا من سعر 30 جنيها للكيلو الواحد وحتى 65 جنيها كحد أقصى.

أسعار السمك البلطي

وستعرض أصناف وأسعار الأسماك داخل معرض السلع الغذائية التابع للغرفة التجارية وفق توضيحات هاني السيد رئيس حسابات بالغرفة كالتالي:

كيلو سمك بلطي 30 جنيها.

كيلو سمك بلطي 33 جنيها.

كيلو سمك بلطي 36 جنيها.

كيلو سمك بلطي 40 جنيها.

ويختلف سعركيلو السمك البلطي حسب عدد القطع في الكيلو الواحد إذ يبدأ بـ6 قطع، وقد يكون الكيلو قطعتين.

أما بالنسبة للنوع الآخر فيوجد سمك بوري، على النحو التالي:

كيلو سمك بوري 55 جنيها مكون من 4 قطع.

كيلو سمك بوري 65 جنيها مكون من قطعتين أو ثلاثة..

وأكد رئيس حسابات بالغرفة التجارية، متابعة الأسعار خارج معرض السلع الغذائية، لافتا إلى طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالمحال التجارية والأسواق تخفيفا عن كاهل المواطن.