أسعار الأسماك في السويس.. البلطي بـ20 والبوري بـ95 جنيها

تتميز محافظة السويس بتنوع الأسماك سواء في الشكل أو الطعم، وتشهد الأسعار في سوق الأنصاري، استقراراً للأنواع الشعبية، وتباينًا للمتميزة خاصة الجمبري، إذ تبدأ أسعار الأسماك الشعبية من 20 جنيهًا للكيلو، مثل «الشخرم والبلطي»، في حين تبدأ أسعار الأنواع المتميزة من 150 جنيهًا.

وقال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إنّ أسعار السلع بمختلف أنواعها من أسماك أو خضراوت، وبقوليات ولحوم يتم تقدير سلع استرشادية لها والإعلان عن تلك الأسعار، وذلك وفقًا لسوق الأنصاري الرئيسي بالمحافظة.

متوسط أسعار الأسماك بالسويس

- البلطي يبدأ من 20 إلى 50 جنيهًا حسب الحجم.

- الدوبارة يبدأ من 60 إلى 95 جنيهًا.

- البوري يبدأ من 95 إلى 135 جنيهًا.

- القاروص بـ145 جنيهًا.

- الباغة الشعبي 60 جنيهًا.

- السهلية 80 جنيها إلى 120 جنيهًا.

- الحفارة الصغيرة 40 جنيهًا.

- الحفارة الفلايك من 90 إلى 120 جنيهًا.

- الحفارة الوسط 80 جنيهًا.

- الشخرم عكر 60 جنيهًا.

- الشخرم الجر الشعبي 20 جنيهًا.

- المكرونة الوسط من 80 إلى 100جنيه.

- الصدف بـ100 جنيه.

- الحريت بـ100 جنيه.

- الناجل بـ250 جنيهًا.

- اللوط بـ75 جنيهًا.

- المرجان أبو أتب الصغير من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 50 جنيهًا.

- الجمبري الأزاز «35 حباية» من 340 إلى 600 جنيه.

- الجمبري المزارع يبدأ بـ150 جنيهًا.إلى 280 جنيهًا.

- العتيبي من 250 جنيهًا إلى 400.

- الكسكمري 60 جنيهًا.

- الشعور يبدأ من 120 جنيهًا ويصل إلى 160 جنيهًا.

- الدنيس بـ130 جنيهًا، والوسط والكبير 160 جنيهًا.

- الحارت السويسي الصغير بـ60 جنيهًا.