أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بالسويس.. تبدأ من 20 جنيهًا

شهد سوق الأنصاري بمحافظة السويس، تباينًا في أسعار الأسماك ما بين الانخفاض والارتفاع، التي تختلف من نوع لآخر بحسب الجودة والحجم.

وتبدأ أسعار الأسماك الشعبية، مثل الحفارة، الشخرم، من 20 جنيهًا للكيلو، والذي يفضل السوايسة تناولها، نظرًا لارتفاع نسبة قيمته الغذائية وانخفاض سعره أيضًا.

وقال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إنه يتم إجراء أسعار استرشادية، لمختلف أسعار السلع، وأبرزها الأسماك، والتي جاءت على النحو التالي:

متوسط أسعار الأسماك بالسويس

- البلطي يبدأ من 35 إلى 50 جنيها.

- الدوبارة يبدأ من 65 إلى 90 جنيها.

- البورى يبدأ من 100 إلى 130 جنيها.

- القاروص بـ140 جنيها.

- الباغة الشعبي 60 جنيها.

- السهلية 80 إلى 120جنيهًا.

- الحفارة الصغيرة 50 جنيها.

- الحفارة الوسط 80 جنيها.

- الشخرم عكر 60 جنيها.

-الشخرم الجر الشعبي 25 جنيها.

- المكرونة الوسط تبدأ من 80 إلى 100جنيه.

- الصدف بـ100 جنيه.

- الحريت بـ100 جنيه.

- الناجل بـ250 جنيها.

- اللوط بـ75 جنيهًا.

سعر السمك أبو أتب

- المرجان أبو أتب الصغير 150 إلى 200 جنيه.

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 60 جنيها.

- الجمبري الأزاز (35 حباية) 350 إلى 600 جنيه.

- الجمبري المزارع يبدأ بـ150 إلى 280 جنيها.

- العتيبي يبدأ من 250 إلى 400 جنيه.

- الكسكمري 60 جنيها.

- الشعور يبدأ من 130 إلى 160 جنيها.

- الدنيس يبدأ من 130 إلى 160جنيهًا.

ـ الحارت السويسي الصغير بـ60 جنيها.