سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

نظرا لاهتمام شريحة كبيرة من رجال المال والأعمال والتجار في سوق المال بشكل يومي، بمعرفة آخر ما استقر عليه سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار العملات في القطاع المصرفي، ومنها سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والأجنبية، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

- بلغ سعر الدولار اليوم في ميد بنك MIDBANK نحو 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي الكويتي «بيريوس» 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم ببنك بلوم 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق نحو 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في المصرف العربي الدولي AIB نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK نحو 24.59 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- سعره اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 24.58 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي اليوناني نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC نحو 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- بنك المصرف العربي الدولي AIB نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدولار 24.54 جنيه، و24.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

- في البنك المركزي 24.58 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.59 جنيه.

- كما بلغ سعر الدولار اليوم 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

- وبلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية، 24.59 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.64.