فحص 1796 مواطنًا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات الطبية المجانية، وتفعيل دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجا.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة للكشف المجانى على المواطنين خلال القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية بني سالم التابعة لمركز بديرمواس، وذلك ضمن المحور الصحي للمبادرة الرئاسية.

صرف الأدوية وإجراء الفحوصات بالمجان

بدوره، أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة إلى أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1796 حالة مترددة، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

الكشف على 353 حالة جراحة

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 353 حالة جراحة، 481 حالة أطفال، 383 باطنة، 124 قلب، 99 نساء، 109 أسنان، 196 جلدية، 51 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 220 تحاليل مختلفة و31 حالة موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 122 مترددا، وتم إجراء خلع اسنان لـ15 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 40 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 80 مترددا وذلك من خلال 12 عيادة متنقلة.