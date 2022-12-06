تفاصيل إصابة 19 شخصا في حادث على «صحراوي» المنيا.. «جميعهم من أسيوط»

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أمام مركز أبو قرقاص، جنوب المحافظة، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا من مركز القوصية بأسيوط، وأفادت التحريات الأولية أن وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب سيارة ربع نقل أمام مركز أبو قرقاص

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المحافظة، إخطارا بحادث على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، يتضمن انقلاب السيارة رقم «4275 ن ج ا»، ربع نقل، في زمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص، ونتج عن ذلك إصابة 19 شخصا.

وأفادت التحريات الأولية أن حادث صحراوي المنيا وقع بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث «صحراوي» المنيا عن إصابة 19 شخصا جميعهم من أبناء مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وهم عمرو صلاح محمود، 27 عاما، محمد رمضان توني، 15 عاما، محمد رجب عبد الحفيظ، 26 عاما، أحمد عبد االله محمود، 20 عاما، مصطفى عبد المحسن عبد الحكيم، 24 عاما، سعيد كرم منصور، 19 عاما، عماد محمود علي، 28 عاما، عمار محمود علي، 28 عاما، مصطفى محمود متولي، 28 عاما، جعفر عاطف خلف، 18 عاما، فوزي عبد الراضي، 26 عاما، حسام علاء الدين مصطفى، 19عاما، مصطفى عطا شعبان، 29 عاما، محمود حسن عبد المحسن، 15 عاما، طه محمد فتحي، 18 عاما، وشقيقه أحمد، 22 عاما، و3 آخرين جار تحديد هويتهم.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كدمات وجروح واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.