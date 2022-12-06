محافظ المنيا يتابع أعمال الكشف عن «أمراض الأنيميا والسمنة» بالمدارس

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال المبادرة الرئاسية للمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية، بمدرسة المنيا للغات بمدينة المنيا، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأمين الصحي، بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، وحمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد رسلان، مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور علي عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور ياسر اسماعيل، منسق الحملة.

إطلاق المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيا

وأكد المحافظ، في بيان، أن الحملة هي استكمال لأهداف المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، للوصول لجميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، موجها شكره وتقديره للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياة آمنة وكريمة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا.

وشدد «القاضي» على تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى التلاميذ.

المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية

قال الدكتور ياسر إسماعيل منسق الحملة، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الإبتدائي، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم ، وسيقوم التأمين الصحي بعلاج الحالات المرضية بكل عيادات الفرع على طول المحافظة وتتولى الصحة الكشف على طلبة المدارس الابتدائية بالقري.