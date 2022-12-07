«التموين»: توافر 31 صنفًا مدعمًا لمستحقي الدعم الاستثنائي في المنافذ

أكدت وزارة التموين، توافر السلع التموينية الخاصة بمستحقي الدعم الاستثنائي والبالغ عددهم 10 ملايين و100 ألف أسرة تصرف لهم الحكومة شهريا زيادة في السلع بقيمة 100 جنيه لكل أسرة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم.

أسعار السلع التموينية لمستحقي الدعم الاستثنائي

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أسعار السلع التموينية لمستحقي الدعم الاستثنائي تشهد ثباتا واستقرار في أسعار 31 صنفًا في منافذ البقالين على مستوى الجمهورية.

استكمال صرف مقررات شهر ديسمبر

ويستكمل حاليا المستحقون للدعم الاستثنائي، مع أصحاب البطاقات التموينية، صرف المقررات المخصصة لهم عن شهر ديسمبر الجاري، إذ تفتح المنافذ أبوابها لصرف التموين يوميا حتى الساعة التاسعة مساء وفقا لمواعيد عمل المنافذ المقرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتتيح وزارة التموين للأسر المخصص لها الدعم السلعي الاستثنائي الشهري والمقرر صرفه حتى 30 يونية 2023، اختيار السلع من بين قائمة الأصناف الموجودة في منافذ البقالين والتي تبلغ 31 صنفا، بينها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والمسلي الصناعي والدقيق، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية الأخرى بالأسعار المدعمة التي توفرها الوزارة لحاملي البطاقات وفقا للحصص المخصصة لهم بناء على عدد أفراد كل بطاقة.