«التموين»: ضبط 73 طن سلع غذائية في مخزنين دون ترخيص في أطفيح

شنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة، حملة تموينية، وضبطت مجموعة من السلع والدقيق البلدي المهرب، بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش والاحتكار.

مضبوطات المخابز المخالفة

وقامت الحملة بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية، برئاسة هالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة، ومفتشى الرقابة المركزية بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث تموين الجيزة، وضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم استخراج 87.5 % بمنطقة أطفيح.

كما ضبطت الحملة 4 مخابز سياحية، تقوم بتجميع حصص الدقيق البلدى المدعم استخراج 87.5 %، لإعادة تدويره وبيعه مرة أخرى فى صورة رغيف سياحي، بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، وتم التحفظ عليها فى مخابز بلدية لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بكميات المضبوطات من البطاقات التموينية، فتم ضبط 709 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينات خبز.

مضبوطات مخازن السلع المخالفة

كما تمكنت الحملة من ضبط أكثر من 73 طنا سلع غذائية من «الدقيق، الأرز، المكرونة، العدس، الفاصوليا، الملح، الزيت، السكر»، من خلال ضبط مخزنين بأطفيح، يزاولا نشاطًا دون ترخيص وفواتير ودون تصريح للنقل من محافظة لمحافظة أخرى، وتم التحفظ على الكميات لحين صدور قرار النيابة المختصة، كما تم ضبط كميات أكثر من 59 طنا من السلع غذائية أخرى.