«الدلتا التكنولوجية» تعلن نتائج انتخابات اتحادات الطلاب.. مؤمن شوقي رئيسًا

اختتمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي، بحضور الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، وأحمد المراكبي مدير إدارة رعاية الطلاب، ليعلن الأخير فوز الطالب مؤمن محمد شوقي برئاسة اتحاد الطلاب، ومحمد صلاح محمد نائباً لرئيس الاتحاد.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

واجتمع الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة بأعضاء اتحاد الطلاب الجدد وهنأهم على فوزهم في الانتخابات الطلابية متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وحثّ جميع الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة، لصقل خبراتهم ومهاراتهم، ودعم روح التنافس والعمل الجماعي بينهم، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع.

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وشدد الدكتور كشك على دعم الجامعة للاتحادات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانات لها للقيام بأنشطتها التي تساهم في بناء شخصية الطالب وتنمية روح الريادة والإبداع وغرس قيم الوطنية والانتماء للوطن.

وأضاف أن الانتخابات تمت وفقاً لقواعد النزاهة والشفافية والديموقراطية لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتدريبهم على القيادة، كما أشار إلى ضرورة عمل أعضاء الاتحاد بروح الفريق لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم بصورة تليق بالجامعة، كما استمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم خلال الفترة المقبلة وأكد دعمهم.