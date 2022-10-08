رئيس «التنمية الثقافية»: خريجو «صنايعية مصر» يشاركون بمنتجاتهم في «تراثنا»

يستعد قطاع التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، لتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من الدارسين في مبادرة «صنايعية مصر»، والتي أطلقتها القيادة السياسية للحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة، وأشرفت عليها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الساعة الـ 5 من مساء الاثنين الموافق 10 أكتوبر الجاري، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

وأضاف فتحي عبدالوهاب في تصريحات لـ «الوطن»: «وسيتم منح شهادات لخرجي الدفعتين، كما ستفتتح وزيرة الثقافة معرض مشروعات تخرج شباب المبادرة فى مجالات: الخزف، أشغال (نقش، أركيت)، الحلى، الخيامية، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب، وهي الأعمال التي تم التدريب عليها وفق أحدث النظم الدراسية وتحت إشراف نخبة من المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، والحرفيين ذوي الكفاءة العالية».

وزيرة الثقافة تعلن موعد إطلاق الدفعة الرابعة من «صنايعية مصر»

وتابع: «والمبادرة مستمرة لتخريج الحرفيين، وستعلن وزيرة الثقافة موعد إطلاق الدفعة المقبلة»، منوها: «كما يشارك الدارسون من الدفعتين الثانية والثالثة والأولى أيضا بمنتجاتهم في المبادرة بمعرض تراثنا 2022، للحرف اليدوية والتراثية الذي يُقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا، حيث يعد المعرض فرصة لأصحاب هذه الحرف لعرض وبيع إبداعاتهم وبالتالي تحقيق عائد مادي لهم».

مبادرة «صنايعية مصر»

وتابع رئيس صندوق التنمية الثقافية: ويبلغ عدد خريجي الدفعة الثانية 58 شابا وفتاة، وخريجي الدفعة الثالثة 54 شابا وفتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 40 سنة، وقد تم تدريبهم تدريبا مكثفا في الفترة بين عامي 2020 وإلى 2022، تم تدريبهم بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، والتابع للقطاع.

ونوه بأن المبادرة أطلقتها القيادة السياسية، في 2019، بهدف تدريب وتأهيل كوادر فنية في مجالات الحرف التقليدية والتراثية، وتم تخريج الدفعة الأولى عام 2021 والتي بلغ عددها 32 متدربا في مجالات الحرف التراثية المختلفة، وقد نجحت المبادرة في تحقيق أصداء رائعة، بهدف تعزيز الهوية المصرية وملامحها المتميزة، وتسعى للانتصار لإبداع اليد المصرية.