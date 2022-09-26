ميلوني: الإيطاليون بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية

قالت زعيم حزب «إخوة إيطاليا»، جيورجيا ميلوني، إن الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة «فراتيلي ديتاليا»، معلنة في خطاب مقتضب بالعاصمة «روما»، أنها ستقود الحكومة المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفاز «إخوة إيطاليا»، بقيادة ميلوني بالانتخابات التشريعية الإيطالية، التي شهدتها البلاد، أمس الأحد، وفقًا لاستطلاعات للرأي أجريت لدى الخروج من مراكز التصويت، في حدث غير مسبوق منذ 1945.

ميلوني: الحزب لن يخون ثقة الشعب الإيطالي

ووعدت ميلوني، التي تعود جذور حزبها إلى الفاشية الجديدة، أن حزبها سيحكم لجميع الإيطاليين، مضيفة للصحفيين، إن إذا تم استدعاء الحزب لحكم الشعب فسوف يفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين بهدف توحيد الشعب.

وأشارت زعيمة حزب «إخوة إيطايا»، جيورجيا ميلوني،، إلى أن الحزب لن يخون ثقة الشعب الإيطالي.

وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن معطيات وزارة الداخلية الإيطالية، دلت بعد فرز نصف الأصوات في الانتخابات التشريعية على تقدم تحالف يمين الوسط وحصوله على 44.1% من الأصوات في «مجلس الشيوخ»، مضيفة إن التحالف، حصل بعد فرز ثلث الأصوات على 42.9% في انتخابات «النواب».

«إخوة إيطاليا» يحصل على 26% من أصوات الناخبين

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزيه، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، بلغت 63.8%، بانخفاض بنسبة 9% مما كان عليه في انتخابات 2018.

من جانبه، حصل حزب «إخوة إيطاليا»، بقيادة جورجيا ميلوني، 26% من أصوات الناخبين، فيما حصل تحالف «يسار الوسط»، على 27% من الأصوات في «الشيوخ» و27.6% في «النواب»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كونتي: «5 نجوم» ستضطر للدخول في المعارضة الإيطالية

بدوره، حصل «الحزب الديمقراطي»، على نحو 20% من أصوات الناخبين، فيما حصلت حركة «5 نجوم» على 14.8% من الأصوات.

من جانبه، قال زعيم الحزب، جوزيبي كونتي، إن الحركة ستضطر للدخول في المعارضة الإيطالية.

وكان استطلاع رأي أولي، أمام مراكز التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية، أظهر فوز التحالف اليميني لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وحصلت الكتلة اليمينية، على ما بين 41% إلى 45% من الأصوات.