9 خطوات لحجز قطع أراضي سكنية بنظام التخصيص الفوري.. والرسوم المقررة

أعلنت وزارة الإسكان، طرح قطع أراضي بنظام التخصيص الفوري «اجتماعي ومتميز وأكثر تميزا»، إذ جرى تخصيص 143 قطعة أرض ضمن فئة الأكثر تميزا بمدن (القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة، و104 قطع أراض بمحور الأراضى المميزة بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة)، و58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدينتي (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).

وفي هذا التقرير نستعرض خطوات حجز قطع الأراضي، كالتالي:

خطوات حجز أراضي بنظام التخصيص الفوري

1- الحجز من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية بداية من غد الخميس الساعة العاشرة صباحا، ولمدة شهرين.

2- بعد الدخول على الموقع يجرى تحميل كراسة الشروط ومطالعة قطع الأراضى المتاحة.

3- لابد من إنشاء حساب جديد واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل.

5- بعد الاطلاع على التفاصيل اضغط على استكمال باقي إجراءات الحجز والتي تشمل إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا، وإدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضى المميزة والمتوسطة.

6- استخراج استمارة الحجز التى تتضمن جميع البيانات، والتوقيع عليها.

7- التوقيع على تعهد يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

8- إرفاق استمارة الحجز والتعهد بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

9- إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

رسوم حجز قطع الأراضي

وأعلنت وزارة الإسكان أن مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى الأكثر تميزا يصل إلى 350 ألف جنيه، بينما تصل رسوم قطع الأراضى المميزة إلى 100 ألف جنيه، وبالنسبة لقطع الأراضى المتوسطة 25 ألف جنيه.