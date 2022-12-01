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وزير الإسكان: معدل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في إقليم الدلتا 1.5 قيراط

كتب:

شريف سليمان
11:00 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الدولة بدأت عام 2010، وضع مخططات عمرانية لمعظم مدن الدلتا، حيث شهدت الأحوزة العمرانية إضافة مساحات مخصصة للبناء من 25% إلى 39%، مشيرا إلى أنّ معدل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية للنشاط الأساسي في إقليم الدلتا 1.5 قيراط.

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الـ12 عاما الماضية، شهد توقف التنمية في 42% من مساحة الأحوزة العمرانية، بنسبة 69% في المنصورة، و38% في طلخا، و39% في زفتى، متابعا: «جرى توسيع الحيز العمراني ولم يتم البناء على جزء كبير منه، وفي الفترة ذاتها، تم بناء 18% من المساحة خارج الحيز، بنسبة 20% في المنصورة، و40% في طلخا».

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