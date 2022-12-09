5 أسباب قد تؤدي للإصابة بالأزمات القلبية.. اعرف طريقة الوقاية

يتعرض الإنسان لأزمات صحية عندما ينخفض سريان الدم إلى القلب بشدة أو يتعطل مساره ويحدث به انسداد، وفي الغالب يكون ذلك نتيجة لتكون الدهون في الجدران الداخلية للأوعية الدموية التي تغذي القلب، وتحتوي على الكوليسترول وتعرف تلك الحالة باسم «تصلب الشرايين»، وقد تؤدي إلى الوفاة.

وحسب منظمة الصحة العالمية في بيان سابق، يتمثل عادة سبب النوبات القلبية في وجود توليفة من عوامل الخطر، مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار والارتفاع المفرط في ضغط الدم وداء السكر وارتفاع نسبة الشحوم في الدم.

وذكر الدكتور علاء الغمراوي استشاري أمراض القلب، أن الأزمات القلبية زادت في السنوات الأخيرة لأسباب كثيرة، تتمثل في الأنماط السلوكية للحياة المعاصرة، مشيرًا إلى أبرز السلوكيات الوقائية، قائلًا: «إنّ الأزمات القلبية زادت بسبب الحياة العصرية، وكثرة التعرض للتوتر والضغوط وارتفاع ضغط الدم في سن صغيرة».

أسباب الأزمات القلبية

وذكر «الغمراوي» في تصريح لـ «الوطن»، أبرز الأسباب كما يلي:

قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة ولا حتى المشي، وأصبحنا نرى أي شخص يستقل سيارة أو حتى توكتوك لمسافات صغيرة.

ارتفاع أعداد المصابين بأمراض الضغط.

ارتفاع نسبة المصابين بالسكر نتيجة زيادة الوزن.

تناول الأطعمة السريعة مثل ساندويتشات الهوت دوج واللانشون والأغنية بالدهون الضارة والسمن الصناعي، أدى إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، فضلًا عن الإسراف في شرب المشروبات الغازية.

التدخين وكذلك التدخين الإلكتروني.

تناول المكملات الهرمونية في «الجيم»، التي يقبل عليها البعض دون إشراف طبي، مؤكدًا أن تأثيرها السلبي يصل إلى درجة إيقاف عمل عضلة القلب.

الوقاية من الأزمات القلبية

ونصح «الغمراوي» بضرورة الكشف للاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية في القلب، واكتشاف ارتفاع الضغط بالقياس والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.