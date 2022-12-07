مواعيد وشروط تسكين فئة جديدة من الطالبات بالمدن الجامعية في المنيا

أعلنت جامعة المنيا، عن إتاحة الفرصة لتسكين فئة جديدة من الطالبات القدامى والجدد بالمدن الجامعية، وفقا لمجموعة من المعايير والشروط والضوابط.

شروط تسكين الطالبات القدامى

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنه يتم قبول الطالبات القدامى المتقدمات للسكن بالمدن الجامعية وفقا للشروط الآتية:

أولا: تقبل الطالبات القدامى غير ساكنات العام الماضي من محافظة المنيا مراكز ديرمواس، العدوة، مغاغة الحاصلات على تقديرعام بحد أدنى جيد جدا بكليات الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الطب البيطري، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الزراعة.

ثانيا: تقبل الطالبات القدامى غير ساكنات العام الماضي من محافظة المنيا مركز مطاى الحاصلات على تقدير عام بحد أدنى جيد جدا.

وأضاف «فرحات» أن هناك شروط لتسكين فئة جديدة من الطالبات الجدد بالمدن الجامعية وتشمل:

أولا: تقبل الطالبات الجدد من محافظة المنيا مراكز ديرمواس، العدوة، مغاغة، مطاى الحاصلات على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 75 %.

استمارة التقدم من على نظام الزهراء للمدن الجامعية

على الطالبات المنطبق عليهن شروط الإقامة المعلنة الاستعلام وطباعة القبول النهائي واستمارة التقدم من على نظام الزهراء للمدن الجامعية اعتبارا من الجمعة 9 ديسمبر الجاري، وسيتم اعتماد استمارة التقدم من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسى الأول من خلال فورى بعد الحصول على كود الدفع من موقع التحصيل الإلكتروني من موقع جامعة المنيا، والتقدم للسكن من السبت 10 ديسمبر الجاري حتى الخميس 15 من نفس الشهر، ويسقط حق الطالبات المقبولين فى السكن ولم يتقدموا خلال مواعيد التسكين المعلنة.