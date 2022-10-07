الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.. كل ما تريد معرفته عن تسكين الطلاب

انتهت المدن الجامعية من قبول طلاب المرحلة الأولى من الطلاب المتقدمين للإقامة بمختلف المدن الجامعية للعام الأكاديمي الجديد 2022/2023، فيما بدأ طلاب المرحلتين الثانية والثالثة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية بمختلف الجامعات المصرية فيما يخص الطلاب الجدد، فضلاً عن بدء قبول الطلاب القدامى بمختلف الكليات والذين حصلوا على تقدير جيد فأعلى.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته حول الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022 في مختلف الجامعات.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم

وحول الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم، أوضح أسامة فاروق، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ المدن الجامعية انتهت بالفعل من قبول المرحلة الأولى من الطلاب المتقدمين للإقامة في المدن الجامعية للعام الجامعي 2022/2023 بداية من 1 أكتوبر الجاري، ولا تزال مستمرة بقبول طلاب المرحلة الثانية.

عدد الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية

وأوضح أنّه تم قبول 535 طالبا و644 طالبة من خارج محافظة الفيوم ممن انطبقت عليهم الشروط، فضلاً عن قبول 483 طالبا و683 طالبة من القدامى من الحاصلين على تقدير عام جيد فأكثر، فضلاً عن انطباق شروط الإقامة عليهم.

أسعار الإقامة بالمدن الجامعية

وأضاف مدير المدن الجامعية بجامعة الفيوم، أنّه يتم دفع المصروفات المقررة للإقامة بالمدن الجامعية إلكترونياً، موضحاً أنّ قائمة أسعار الإقامة بالمدن الجامعية بإجمالي 1350 جنيهاً للطلاب المصريين موزعة على 4 إيصالات كالتالي:

1- إيجار الشهر الأول ويبلغ 650 جنيهاً.

2- تأمين بقيمة 350 جنيهاً.

3- نشاط وصيانة وكارنيه وملف بمبلغ 300 جنيهاً.

4- تحليل سموم 50 جنيهاً.

5- إيجار شهري طوال العام بالتغذية 650 جنيهاً.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية جامعة المنصورة

ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية بجامعة المنصورة، من خلال نظام ابن سينا من هــنـــا.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية جامعة المنيا

كما أتاح موقع الزهراء للمدن الجامعية للطلاب، الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية بجامعة المنيا من خلال الرابط الذي تم تخصصيه للحجز والاستعلام من هنــــا.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية جامعة كفر الشيخ

ويستطيع الطلاب والطالبات، الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية جامعة كفر الشيخ، من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية من هنـــــــــــا.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية جامعة الزقازيق

وفي محافظة الشرقية، يتمكن الطلاب من الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية جامعة الزقازيق من هنــــــــــــا.

موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة بني سويف

ويتيح موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة بني سويف، كل البيانات التي يرغب الطلاب في معرفتها من هنـــــــــــا.

التقديم خلال 10 أيام من إعلان القبول

وبحسب بيان موقع الزهراء للمدن الجامعية، فإنّه يمكن للطلاب التقدم بأوراقهم وإنهاء إجراءات التسكين خلال 10 أيام من إعلان قبولهم بالمدينة الجامعية في مختلف الجامعات.