محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لمناقشة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والعمل على إزالة أي معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد وسيم حامد مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني.

حضر الاجتماع كذلك النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بحياة كريمة

أكد محافظ سوهاج، ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروعات قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وخاصة القرى التي قاربت على الانتهاء وسيتم افتتاحها قريبا، والعمل على الإنجاز في تسوية وتمهيد الطرق عقب الانتهاء من البنية التحتية، على أن تقوم مديرية الطرق بسرعة رد الشيء لأصله.

توصيل خطة الصرف الصحي

واستعرض الاجتماع مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن بعض الملاحظات الخاصة بسور مدرسة البياضية بالناظر الإعدادية بنات بمركز المنشاة، وتناول الاجتماع عرض مذكرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن توصيل خطة الصرف الصحي ومياه الشرب للمنشآت الحكومية بقرى «حياة كريمة».

كما تم مناقشة مشكلة ضعف مياه الشرب عن قرى الظهير الصحراوي بمركز دار السلام، ويجري الانتهاء من أعمال محطة عرب العطيات البحرية النقالي من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب؛ للتغلب على مشكلة ضعف المياه، تناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه الشوش، حيث تم الانتهاء منها، والمقرر بدء التشغيل عقب الاختبارات التجريبية.

مناقشة بعض الموضوعات والملفات

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات التي تهم المواطن السوهاجي، مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي على مستوى مراكز المحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية موزعة على البرامج للعام المالي 2022/2023، وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات.

واختتم الاجتماع بمناقشة موقف المتغيرات المكانية، ونسب الانجاز بكل وحدة محلية، وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرفة العمليات بالمحافظة.