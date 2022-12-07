فريق جراحي ينقذ شابا من طعنة في الصدر ببنها الجامعي: نزيف حاد وتجمع دموي

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، في إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة مطواة بالصدر من الأمام على الجهة اليسرى، تسببت في مضاعفات خطيرة كادت تودي بحياته وإصابته بنزيف حاد.

تفاصيل إنقاذ حياة شاب ببنها الجامعي

وكشف بيان مستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفى تفاصيل الجراحة، مشيرًا إلى أنه حضر للمستشفى شاب يعاني من نزيف وتجمع دموي بالغشاء البللوري المحيط بالرئة اليسرى، وجرى تركيب درنقة صدرية لتفريغ الدم المتجمع.

أضاف البيان أنه عقب إجراء الأشعة المبدئية، تبين وجود اشتباه وجود أجزاء من المعدة والأمعاء بالقفص الصدري، وتمت تفريغ الدم المتجمع مما استلزم تحضير المريض لجراحة استكشاف صدري، وتبين أن المطواة أدت إلى فتحة دخول من القفص الصدري تحت الرئة اليسرى مخترقةً الحجاب الحاجز من الأمام ثم اخترقت تجويف البطن وأدت إلى فتحة خروج في الحجاب الحاجز من الخلف بجانب الشريان الأورطي.

جراحة عاجلة لإنقاذ حياة شاب ببنها الجامعي

أوضح البيان: تمت السيطرة على النزيف وإعادة الأمعاء إلى تجويف البطن من جديد وخياطة الحجاب الحاجز في الفتحتين، إذ أن الجراحة مكونة من الأطباء محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر ببنها الجامعي ويسري شاهين، ومحمود عبد العظيم و نها عبد القادر، وفاطمة محمود والتخدير الدكتورة أسماء فتح الباب.