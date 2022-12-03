إنقاذ حياة شاب بجراحة عاجلة بمستشفى بنها الجامعي: تجلط 4 شرايين في القلب

نجح فريق طبي ببنها الجامعي في إنقاذ شاب 37 سنة، يعاني من أمراض مزمنة بجراحة عاجلة لترقيع الشرايين بعد أن أصيب بجلطة مفاجئة.

أجريت الجراحة بمشاركة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية برئاسة الدكتور محمد عبده، وفي إطار التعاون المستمر والتكامل بين كل الأقسام في مستشفيات بنها الجامعية لخدمة المرضى والمترددين، حيث أجريت عملية جراحية طارئة لحالة حراحة لترقيع الشرايين التاجية بالقلب لمريض شاب يبلغ من العمر 37 عاما كان قد حضر قبل العملية بـ 4 أيام.

تفاصيل انقاذ حياة شاب ببنها الجامعي

وكشف الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية في بيان له، أن الحالة لشاب يعاني من جلطة بالشريان التاجي الرئيسي للقلب، وجرى حجزه برعاية القلب ولم يستجب لمذيبات الجلطات، وتم إدخاله لعمل قسطرة سريعة على شرايين القلب، قام بها الدكتور كريم العقباوي، مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية.

جراحة لإنقاذ شرايين القلب ببنها الجامعي

أضاف مدير بنها الجامعي، أنه تبين تجلط كل شرايين القلب واستمر الألم بالصدر فتم اتخاذ قرار سريع بإجراء عملية قلب مفتوح لترقيع الشريان التاجي للقلب نظرا لصغر سنه برغم خطورة حالته، حيث أنه مريض ضغط وسكري وعدد الشرايين المتجلطة 3 شرايين غير الرئيسي، ولذلك فنسبة النجاح قليلة في هذا التدخل السريع في مثل هذه الحالات التي يكون التدخل فيها بعد مرور شهر على الأقل، من تاريخ آخر جلطة إلا أن الله كان حليف الفريق الطبي برئاسة الدكتور إبراهيم قصب، رئيس قسم جراحة القلب والصدر وبمساعدة الدكتور يسري شاهين، والدكتور باسم مفرح والدكتورة نورا سنجاب، حيث تم إجراء هذه العملية الحرجة وخرج المريض بسلامة الله من غرفة الرعاية الفائقة ويتماثل الآن للشفاء بالقسم.