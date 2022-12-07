وفاة مدير مدرسة أثناء مباشرة عمله أثناء اليوم الدراسي بالشرقية

توفي مدير مدرسة تابعة لإدارة بلبيس التعليمية أثناء مباشرة عمله اليوم، ونعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدران فراج أحمد، مدير مدرسة العرايشي الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية الذي وافته المنية اليوم أثناء تأدية عمله بمكتبه بالمدرسة خلال فعاليات اليوم الدراسي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

حزن بين الأهالي وزملاء مدير المدرسة

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كافة احتياجاتها.

وقال المحافظ إن الراحل أشاد به الجميع بحسن خلقه وسيرته المحمودة، ومعاملته الطيبة معهم وسعيه الدائم للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد لطلاب مدرسته.

أصدرت إدارة بلبيس التعليمية، بقيادة الدكتور أمين منصور مدير عام الإدارة وعبد الحافظ رمضان، وكيل الإدارة وجميع العاملين بالإدارة بيانا جاء فيه: «نتقدم بخالص العزاء فى وفاة بدران فراج أحمد أبو زيد مدير إدارة مدرسة العرايشي، المشتركة سائلين الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق الأهل الصبر والسلوان».