الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد غدا

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على بعض المناطق، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ويستمر ذلك الوضع وتلك التقلبات حتى منتصف الأسبوع المقبل لتعود الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى مع قرب بداية فصل الشتاء.

ومع ارتفاع درجات الحرارة يسود طقس غائم على مدار اليوم، إذ تقل فرص سطوع أشعة الشمس، على جميع المحافظات، وتتراجع فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة غدا

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة غدا الخميس على مدن الجمهورية المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 25 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 25 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 14

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 23 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 24 - 12

- السلوم 25 - 09

- سيوة 24 - 08

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 24 - 14

- كاترين 19 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 22 - 04

- طابا 22 - 14

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 24 - 10

- أسيوط 24 - 10

- سوهاج 25 - 11

- قنا 26 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 26 - 14

- الوادي الجديد 25 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20