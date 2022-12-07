الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا على مدن القناة.. شبورة مائية ونشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مدن القناة غداً الخميس، لتتوقع سقوط شبورة مائية صباحاً مع نشاط للرياح، وذكر البيان أن السواحل الشمالية الشرقية، ومنها مدن القناة تشهد غداً الخميس سقوط الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس على مدن القناة

أوضح البيان أن محافظات ومدن القناة تشهد غداً الخميس انخفاض في درجات الحرارة لتسجل العظمى في السويس 24، والصغرى فهى 13 درجة، والإسماعيلية العظمى 25، والصغرى 12 درجة، وبورسعيد تسجل العظمى 23، وتصل الصغرى 15 درجة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتوقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط غدًا من خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به تتراوح بين ومتر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.