«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الخميس: ارتفاع في درجات الحرارة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع في درجات الحرارة، ضمن في حالة الطقس غدا، وذلك بدء من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى، حتى شمال وجنوب الصعيد، كما يسود طقس غائم على مدار اليوم، حيث تقل فرص سطوع أشعة الشمس، على جميع المحافظات، وتتراجع فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم

وأضافت «الأرصاد الجوية» في بيان صادر عنها، أن ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس، سيسجل بين 1-2 درجة، وهو ارتفاع مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهار على السواحل الشرقية والغربية وشمال وجوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب البلاد، في حين تعود درجات الحرارة للانخفاض مع بداية ساعات المساء وحتى الصباح الباكر.

وتابعت «الأرصاد»، في بيانها، أن استمرار الطقس الغائم جزئيا على جميع مدن الجمهورية، عدا محافظات جنوب البلاد، ووجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

كشف خبراء الأرصاد من خلال بيان رسمي، عن درجات الحرارة غدا الخميس على مدن الجمهورية المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 25 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 25 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 14

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 23 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 24 - 12

- السلوم 25 - 09

- سيوة 24 - 08

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 24 - 14

- كاترين 19 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 22 - 04

- طابا 22 - 14

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 24 - 10

- أسيوط 24 - 10

- سوهاج 25 - 11

- قنا 26 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 26 - 14

- الوادي الجديد 25 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20