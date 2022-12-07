حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات.. 4 ظواهر بعدة مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار تصل إلى 30% مع تكون 4 ظواهر جوية «شبورة مائية، رياح، غيوم جزئية، سقوط أمطار».

وحذرت الأرصاد الجوية كبار السن والأطفال من انخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد ورفح ووسط سيناء، حيث تصل إلى 30% على مدار اليوم مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا، على أن يكون مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظات «القاهرة، الجيزة، مدن القناة، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، الغريبة، الدقهلية، القليوبية، الشرقية»، يكون مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر، لطيفا نهارا، مائلا للبرودة في أول الليل وآخره مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

وجاء طقس اليوم الأربعاء في محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، رفح» مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

وجاء طقس محافظات شمال وجنوب الصعيد وهي «بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، أسوان، الفيوم» مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر، حارا نهارا، مع تكون الشبورة والغيوم ونشاط للرياح.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وفيما سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى في محافظتي «الأقصر، أسوان» حيث بلغت 25 درجة وسجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث بلغت 16 درجة.