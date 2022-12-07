قافلة طبية مجانية لأهالي قريتي تنده وأم قمص بمركز ملوي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين من أهالى قريتي تنده وأم قمص مركز ملوى بمحافظة المنيا، في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

ووقعت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى المنيا الجامعى بالمنيا الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات «صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامه، أطفال، باطنة، مسالك».

الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة مجانا، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة المياه البيضاء والزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية

وأشاد بخيت بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.