«شفاء الأورمان» يحصل على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء صديق للبيئة

شاركت جمعية الأورمان، في العديد من الفعاليات التى تهتم بالبيئة وعرض أبرز النجاحات التي قامت بها كعضو مؤسس من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك على هامش استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان من أول المستشفيات الذى تحول من مستشفى تقليدي إلى خضراء، والحصول على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء «صديقة للبيئة» من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية في الاهتمام بقضية التغيرات المناخية.

تحويل مصادر الطاقة إلى نظيفة

وأضاف «فؤاد»، أن المستشفى قام أيضا بتحويل مصادر الطاقة إلى مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الإدارة النظيفة والآمنة للمخلفات الطبية، فضلا على زيادة المساحات الخضراء المزروعة صديقة البيئة، مما ساهم في ان تصبح المستشفى خالية من الزئبق، وكذلك استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، مما يدعم خطط التعافي الأخضر لمرضي الأورام السرطانية، تماشيا مع أهداف مؤتمر المناخ المقام حاليا .

وأضاف أن حصول مستشفى الأورمان على شهادة التميز البيئي الوطنية من GAHAR يعزز سلامة وتميز الخدمات الصحية المقدمة بما يسهم في تعزيز العمل المناخي.

تحقيق الامتياز الأخضر

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه تزامنًا مع مؤتمر قمة المناخ COP27 المقام حاليا بحضور زعماء العالم، خطى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لتحقيق الامتياز الأخضر من خلال العديد من الإجراءات، ومنها وحدة فرم وتعقيم النفايات والتى تطبق أعلى معايير الجودة البيئية، وذلك من خلال معالجة النفايات الطبية الخطرة وتخفيض حجمها وتحويلها إلى نفايات غير خطرة، موضحًا أن ما يميز هذا الجهاز هو عدم انبعاث مواد ضارة إلى المحيط الخارجي مما يضمن أعلى معدلات للسلامة والأمان فضلا على توفير حلًّا آمنًا للنفايات البيولوجية المعدية حيث تتحول إلى مكون غير خطر، بالإضافة إلى ميزة التعقيم الكامل وتقليل الحجم.

كما أنشأ مستشفى شفاء الأورمان بإنشاء محطة طاقة شمسية، والتى تعتبر مصدر آمن للطاقة المستدامة والمتجددة، ولحماية البيئة من انبعاثات الغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري، حيث تم تنفيذ مشروع خلايا الطاقة الشمسية الذي يوفر في مرحلته الأولى900كيلو وات أي أكثر من25% من الاستهلاك، فضلا عن انها توفر نحو 502 طن من انبعاثات الغازات سنويًا، و تنفيذ برنامج رفع الكفاءة عن طريق ترشيد الاستهلاك بنسبة تزيد عن 20% .