التحقيق مع شقيقين لاتهامهما بقتل محام بسبب الأتعاب في قنا

تحقق الجهات المختصة في قنا مع شقيقين لاتهامهما بقتل محام بسبب الأتعاب في قرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بعد القبض عليهما وبحوزتهما السلاح المستخدم.

كشف غموض مقتل محام في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد كشفت غموض العثور على جثة محام بها طلقات نارية وطعنات بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة محام مقتول بطلقات نارية وطعنات بقرية أبودياب غرب، بمركز دشنا.

تفاصيل مقتل محام في قنا

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة مصطفى حسن أحمد، 42 عامًا، محام، وبها طلقات نارية وطعنات بآلة حادة وملقاة في قرية أبودياب غرب بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وتوصل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبيّن أن المتهمين في الواقعة «مصطفى.أ»، وشقيقه عماد، مقيمان بقرية الحجيرات بمركز قنا، وهما من ارتكبا الجريمة بسبب خلافات على أتعاب لـ المجني عليه الذي كان موكلًا للدفاع عن شقيق المتهمين.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القاتل

قال محمد كامل، المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت «يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي.