خبيرة اقتصاد لـ«القاهرة الإخبارية»: العملة الصينية لا يتخطى تداولها 2.7% عالميا

أكدت ليال منصور، أستاذة الاقتصاد النقدي، أن العملة الصينية اليوان، لا يتخطى تداولها 2.7% من التداول العالمي، وذلك على الرغم من حجم اقتصادها الضخم.

وأوضحت «منصور»، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين بدأت فعليًا في عقد شراكات مع بعض البلدان على مستوى العالم، من أجل التعامل باليوان الصيني.

وأشارت إلى أنه لا يمكن استبدال الدولار الأمريكي باليوان الصيني أو أي عملة تعتمد بصفة رئيسية على تدخل البنك المركزي في بلادها، مؤكدة أن هذه التدخلات قد تشمل خفض قيمة العملة، على غرار ما قامت به الصين في 2015.

ولفتت أستاذة الاقتصاد النقدي إلى أن هذه التدخلات قد تكون إشارة لعدم قوة البنية التحتية الاقتصادية وغياب الشفافية التي تتمتع بها عملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.