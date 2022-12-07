كاتب صحفي لـ«القاهرة الإخبارية»: التعاون بين القاهرة وبغداد وعمان مستمر لسنوات

قال محمد التل، رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي الأردنية، إن المجلس التنسيقي الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، يمثل امتدادًا لتنسيق مضى عليه سنوات طويلة.

وأضاف التل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمور تسير بشكل جيد نحو إيجاد تكامل اقتصادي حقيقي بين هذه الدول، آملًا أن يكون ذلك نواة لتكامل اقتصادي عربي أوسع.

وأوضح الكاتب الصحفي الأردني، أن هذه المرحلة تشهد بداية عملية تنفيذ لبعض المشروعات مثل التكامل الاقتصادي والربط الكهربائي، معولًا على الثقل السياسي الإقليمي والدولي لكل من مصر والأردن، في إخراج العراق من أزماته السياسية والاقتصادية.

وكان وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، تطرقوا لملفات التعاون القائمة بينها، التي نوقشت خلال الاجتماع التنسيقي، مثل مشروع الربط الكهربائي والعلاقات التجارية والاقتصادية.