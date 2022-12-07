العدد الجديد من مجلة الكرازة: ترقية 11 أسقفا ورسامة 22 كاهنا (صور)

صدر الجديد من مجلة الكرازة المرقسية بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، للسنة الـ50 الأعداد 45 و46، وهي تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، التي أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويكمل مسيرتها البابا تواضروس الثاني، ويشرف على المادة التحريرية الأنبا مكاريوس الأسقف العام على كنائس المنيا.

العدد الجديد من مجلة الكرازة

تضمن العدد الجديد من المجلة الكنسية، أبرز الخدمات الرعوية للبابا تواضروس، والأساقفة حتى يوم 2 ديسمبر الجاري، وهي تتكون من 24 صفحة.

ونشرت الصفحة الأولى للمجلة الكنسية، خبر ترقية 11 أسقفًا ليكونوا مطارنة، يوم الأحد 20 نوفمبر الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية القاهرة.

أما الصفحة الثانية، فتضمنت مقال «كلمة منفعة» من الكتابات السابقة للبابا الراحل شنودة الثالث، وجاءت بعنوان الاستفادة من الأخطاء، وتضمن أن الإنسان ضعيف يتعرض لمغريات الحياة اليومية، والشخص الحكيم هو القادر على الاكتساب خبرات روحية ومعرفة، تجعله لا يكرر أخطائه في المستقبل.

بالإضافة إلى السنكسار، وهو كتاب يقص سير حياة القديسين وشهداء الكنيسة القبطية، بداية من 23 هاتور الذي يوافق 2 ديسمبر وحتى 6 كيهك الموافق 16 ديسمبر.

ويأتي مقال البابا تواضرس الثاني، على مساحة صفحة كاملة بالمجلة، وهي تحت عنوان «الإنسان هدف الرعاية» تناول المقال هدف الخدمة في رعاية الإنسان المسيحة، من خلال الأسرة والرسائل التي تعرض لكا أفرادها، فهي توصي بمحبة الرجل لزوجته، فضلا عن الرسائل التي ينادي بها للمرأة، التي أعُطي لها حق المساواة مع الرجل أمام الله، كما أنه يتم التوصية ورعاية الأرامل.

أخبار الكنيسة القبطية

وعرض العدد الجديد أبرز أخبار الكنيسة المصرية، وذلك في 10 صفحات، وجاءت الأخبار الكنسية كالآتي:

- تنظيم المجمع المقدس احتفالية بالكاتدرئية المرقسية بالعباسبة يوم 19 نوفمبر، بمناسبة الذكري العاشرة لجلوس قداسة البابا تواضروس على كرسي مارمرقس الرسول.

- قيام البابا تواضروس يوم 20 نوفمبر بترقية 11 ممن الآباء الأساقفة للايبارشات لرتبة مطران «وهي أعلى رتبة كهنوتية يمكن أن يصل إليها الراهب» بينهم 8 أساقفة وجه قلبي، و2 من القاهرة، وأسقف ومن الولايات المتحدة.

- افتتح البابا تواضرس يوم 20 نوفمبر الموقع الالكتروني لمسار العائلة المقدسة بتقنية التجوال الرقمي.

- ودشن البابا كنيسة دير الملاك البحري يوم 21 نوفمبر، ويرجع تاريخ هذه الكنيسة إلي 1893، أي ما يقرب من 130 عاما.

- وشارك البابا يوم 23 نوفمبر، في مؤتمر التعايش والتسامح وقبول الآخر بمكتبة الإسكندرية بمشاركة الأزهر الشريف، والاتحاد الدولي للمؤرخين، ومشاركة مطرانية الشرقية والعاشر من رمضان.

- أما يوم 26 نوفمبر فشارك البابا تواضروس في القداس الألهي بدير الأنيا بيشوي بوادي النطرون وقام برسامة 22 كاهن جديد

- التقي البابا يوم 29 نوفمبر بالعاملين في برامج أسقفية الشباب، بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القدمية وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، كما شهد خلال نفس اليوم حفل تخرج الدفعة 17 من معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإيبارشية المعادي.

أخبار المسكونة في مجلة الكرازة

وعرضت الكرازة عدد من أخبار الايبارشيات في أنحاء المسكونة، وجاءت أبرزها كالتالي:

- رسامة 3 من طالبي الرهبنة بدير الملاك بأخميم بيد الأنيا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

- سيامة شماس بايبارشية بنها وقويسنا، وسيامة كاهنين في إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، أما في بورسعيد فقام الأنبا تادرس بسيامة 2 من الشمامسة كهنة ببخدمة بكنائي الإيبارشية، وقام الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة بسيامة شمامسة لخدمة الايبارشبة، ورسم الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر كهن بمنطقة جنوب المطار بأكتوبر الجديدة، وقام الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري برسامة كاهن جديد وترقية 3 قساوسة لرتبة قمص.

- وكرمت جامعة سوهاج، الأنبا باخوم مطران سوهاج بمناسبة رسامته مطرانًا، وهنأ محافظ القليوبية الأنبا مكسيموس لترقيته مطرانًا.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصدرها الكنيسة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد إلكترونيا، في نسخة «soft copy» في صيغة «pdf» دون النسخة الورقية.