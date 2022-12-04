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«عمرو ديوان» رسام مصري شارك في تزيين جداريات ملاعب كأس العالم 2022

كتب:

شريف سليمان
05:46 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
عمرو ديوان

عمرو ديوان

قال عمرو ديوان، فنان جرافيتي مصري شارك في تزيين جداريات ملاعب كأس العالم 2022 بقطر، إنّ لجنة المشروعات بحثت عن فنانين في الوطن العربي حتى اكتشفت رسوماته وطلبت منه المشاركة في رسم الجداريات حول الملاعب والحوائط الخاص باستاد الثمامة والجنوب.

3 جداريات في استاد الجنوب 

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور، وشيرين عفت: «رسمت 3 جداريات في استاد الجنوب، وجداريتين كبيرتين في استاد الثمامة، هنا في قطر أنا مقيم مع زوجتي، وعموما، فقد رسمت الجداريات بمفردي».

وتابع: «جرى اختياري لرسم الجداريات قبل انطلاق بطولة كأس العالم بـ3 أسابيع، أجريت التحضيرات في مصر، وعندما جئت إلى قطر كتبت كلمة كأس العالم باللغة العربية بطريقة الجرافيتي، حيث حصلنا على الفرصة من المسؤولين لكي نعبر عن طريقتنا، إذ لم يتحكموا في تصميماتنا، وهذا شيء رائع».

وقالت الإعلامية شيرين عفت: «الكل مشغول بالبطولة لأنها واحدة من أمتع وأفضل النسخ في تاريخ كأس العالم، لم يشارك منتخبنا الوطني، لكن مجموعة من الشباب المصري شرفنا، سواء المنظمين أو فنان جرافيتي مصري شارك في هذا المونديال بأعماله الفنية، شيء رائع ومبهج وحماسي».

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