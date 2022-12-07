مدير «الأهرام للدراسات»: تحولات كبيرة عالميا بانتهاء القمة الصينية الأمريكية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تحولات كثيرة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وكل ذلك سينعكس على مخرجات القمة الصينية الأمريكية الأخيرة، ووضع العالم العربي في هذا النظام.

فرحات: العالم العربي لا يتحرك في النظام العالمي الآن بمنطق المباراة الصفرية

أضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تلك القمة المهمة، لا تعني بأي حال من الأحوال أن العالم العربي لا يتحرك في النظام العالمي الآن بمنطق المباراة الصفرية، ولا يعني أنه أعطى ظهره للولايات المتحدة الأمريكية أو القوى الأوروبية.

فرحات: هناك حالة تعددية للأطراف في الأقليم

واستطرد: «العالم العربي يتعامل بمنطق أن يكون رقم مهم في معادلة بناء نظام متعدد الأقطاب، وخلق حالة تعددية الأطراف ليس على النظام العالمي، لكن الأهم هو تكريس حالة تعددية الأطراف في الأقليم في منطقة الشرق الأوسط».

وأوضح أن كل ما العالم العربي تحرك بمنطق رؤية واحدة متوافق عليها بشأن مصالحة في مواجهة القوى الدولية، وكلما نجح في بناء حالة تعددية أطراف في الأقليم المباشر في العالم العربي، وهو أقليم الشرق الأوسط، فيعظم مصالحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويخلق هامش حركة أكبر في التعامل مع القوى الدولية.