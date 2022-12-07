محاضرة للتوعية للحد من مخاطر التسمم الغذائي بتعليم كفر الشيخ

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، محاضرة للتوعية من مخاطر التسمم الغذائي بغرفة عمليات المديرية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإقليم، وعدد من قيادات المديرية، لمعرفة كيفية التعامل مع أسباب التسمم الغذائي.

سبل الوقاية من التسمم الغذائي

وأكدت الدكتورة مايسة عبد الحميد، مدير الإدارة المركزية للبيئة بوزارة الصحة والسكان أسباب التسمم الغذائي، وسبل الوقاية منها من خلال الفحص الظاهري، وكيفية التعامل الآمن مع أي حالة تظهر عليها أعراض، كما تناولت كيفية استخراج الشهادات الصحية عن طريق وزارة الصحة مجانا للجان التغذية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

قيادات تعليمية بالندوة

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية للتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وإيهاب النشرتي، مدير إدارة الأزمات، وياسر الطنطاوي، مدير إدارة التغذية، وعلي عبدالفتاح، مدير إدارة البيئة والسكان، وحسين الدماطي، مدير إدارة الأمن والسلامة، ورشدي عبدالعزيز، مدير التعليم الابتدائي، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وجميع الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.