تفاصيل المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.. «عليها 35 درجة»

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، جدول امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات وتقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول.

ضوابط عقد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة للمدارس بشأن تطبيق المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:

- الالتزام بما جاء في القرار الوزاري ١٦٧ لسنة 2022 والخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي.

- الالتزام بدقة الإجراءات الاحترازية حسب التعليمات الواردة.

- يستمر اليوم الدراسي العادي حسب الجدول المعلن من المديرية حسب كل مديرية تعليمية مع انتظام الدراسة بجميع الصفوف حسب الخطة الدراسية.

- تتم المهام الأدائية تحت الأشراف الفني الكامل لتوجيه المادة.

- لا يجوز التعديل في جدول المهام الأدائية بحيث تبدأ المادة الأولى الحصة الثانية والمادة الثانية الحصة الخامسة.

تفاصيل المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.. 35 درجة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي وفقا القرار الوزاري 167 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام «الرسمية - الرسمية لغات- الرسمية المتميزة للغات- الخاصة بأنواعها العربي واللغات» وهي كالتالي:

- تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب المهارات، وهي تقدم دليلاًَ علي تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي.

- تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية.

- يوزع المعلم علي الطلاب عدداً من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدى منها .

- يخصص المهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع كالأتي: ( 5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي).